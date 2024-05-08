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الأربعاء، 08-05-2024 01:44 م

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، بيت لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، والقدس.


وأوضحا، أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وفا


 




 

 


 

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