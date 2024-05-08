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الهيئة الخيرية: اعتداءات المستوطنين البائسة على قوافل المساعدات لن تثنينا عن إرسالها لغزة

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الأربعاء، 08-05-2024 10:02 ص

الهيئة الخيرية: اعتداءات المستوطنين البائسة على قوافل المساعدات لن تثنينا عن إرسالها لغزة

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين البائسة على قوافل المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة لن تثنينا عن هدفنا الرئيس بإيصال تلك المساعدات وتوزيع المواد الغذائية الأساسية على السكان هناك.

وقال الشبلي اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هناك جهود مضنية ومستمرة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة لإيصال المساعدات عبر كل الطرق والوسائل المتاحة بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون لتأمين النقص الغذائي في كافة المناطق المتضررة هناك.

وأضاف أن الهيئة تدرك بأن اعتداءات المستوطنين هدفها ثني الأردن عن إرسال المساعدات الإغاثية رغم وجود تعهدات بعدم التعرض لها، ولكن هناك تصميم كبير من قبل المملكة على إرسال المساعدات حتى لو انطوت على بعض المخاطر حيث حاول المستوطنين في مرتين الاعتداء على القوافل وإفساد تلك المساعدات وعرقلة وصولها.

وأشار الشبلي إلى إرسال 1319 شاحنة مساعدات إغاثية منذ بداية العدوان على قطاع غزة تضمنت مواد غذائية أساسية ومواد طبية وملابس وغيرها من المتطلبات الضرورية للحياة بحجم مساعدات غذائية يزيد على 24500 طن، بالإضافة إلى تنفيذ 328 إنزالا جويا عن طريق القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبيّن أن كل قافلة مساعدات ترسل إلى غزة عبر المعابر البرية تتضمن 20 شاحنة على الأقل تحمل معها مادة الطحين التي تستخدم لصنع الخبز وإدامة الحياة نظرا للطلب الكبير عليه، بالإضافة إلى تنوع المواد الغذائية بحسب الاحتياجات هناك.

وتابع الشبلي أن هناك تنسيق كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة لاستقبال المساعدات من خلال الأفراد والمؤسسات على اختلافها وأن الهيئة تعمل على إرسال المساعدات وفق الاحتياجات الإنسانية هناك وهي مستمرة باستقبال المساعدات على اختلافها وتقوم بشراء المواد الضرورية لإرسالها إلى محتاجيها في كافة مناطق غزة.

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