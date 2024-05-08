بـ3 مكونات فقط.. أبعد النمل عن منزلك في الصيف

الوكيل الإخباري - ليس بالضرورة شراء مواد كيميائية باهظة الثمن للتخلص من مشكلة النمل التي يتفاقم ظهورها في أرجاء المنزل خلال الصيف.

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قدم خبير التنظيف أحمد ميزيل لصحيفة "ميرور" البريطانية وصفة طبيعية لإبعاد النمل عن المنازل لفترات طويلة جداً.

وشرح أنّه يعتمد على 3 عناصر طبيعية تترك تأثيراً طويل المدى، بداية من "صودا الخبز وبودرة الأطفال" التي تخنق النمل عن طريق سد الفتحات الأرضية الخاصة به.



خطوات القضاء على النمل

شرح الطريقة القضاء على النمل بعدة خطوات، بداية من رش صودا الخبز داخل فتحات النمل، ثم رش بودرة الأطفال خلفها، وبذلك سيموت النمل بحالتين.



(1) إذا تناول صودا الخبز فستحدث تفاعلاً كيميائياً فيموت فوراً.

(2) وفي حال صمد النمل لوقت أطول، سيموت اختناقاً لأن بودرة الأطفال ستسم مداخل وخارج الفتحات الأرضية.

أما العنصر الثالث الذي وصفه أحمد بالفتاك، فهو سكر "الحبيبات" وليس السكر الناعم، الذي يعمل مع الصودا والبودرة، فالسكر يجذب النمل وصودا الخبز والبودرة يتكفلان بالقضاء عليه.



لا يضر الأطفال

وأكد أن هذا الاستخدام للمكونات الثلاث مناسب للحيوانات الأليفة والأطفال، لأنه يعتمد على 3 مكونات غير ضارة وقابلة للاستهلاك البشري والحيواني.



ومع ذلك، اعتبر أنه من الأفضل إبقاء الأطفال الصغار بعيداً عن هذه المواد على أي حال، لأن تناول بودرة الأطفال يمكن أن يسبب أحياناً عسر هضم لهم.

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