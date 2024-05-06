انقلاب جذري على حالة الطقس في الأردن الخميس القادم

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - يطرأ يوم الاربعاء القادم إرتفاع على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئ نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون حار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة .



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اما يوم الخميس توالي درجات الحرارة إرتفاعها لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبي الى حار في باقي المناطق.

ووفق الارصاد يطرأ يوم غد الثلاثاء إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة .