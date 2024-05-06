الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على قبول حماس بمقترح الوسطاء

انقلاب جذري على حالة الطقس في الأردن الخميس القادم

الارصاد تحذر من الحالة الجوية صباح الثلاثاء

حفل تكريم لأمهات أطفال ذوي الإعاقة في الزرقاء تحت رعاية حزب تيار الإتحاد الوطني وجمعية انهض بتميزك

غالانت: رفض حماس يلزمنا باجتياح رفح

حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار

رابط أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي 2024

رئيس النواب الأميركي يدعو لإقالة رئيسة جامعة كولومبيا

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية الدور الحيوي للهيئة البحرية

الإثنين، 06-05-2024 09:49 م

انقلاب جذري على حالة الطقس في الأردن الخميس القادم

7777


 

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - يطرأ يوم الاربعاء القادم إرتفاع على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئ نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون حار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة . 

اضافة اعلان

 

اما يوم الخميس توالي درجات الحرارة إرتفاعها لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبي الى حار في باقي المناطق.

 

ووفق الارصاد يطرأ يوم غد الثلاثاء إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة .

 

اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420242921583786158068

الارصاد تحذر من الحالة الجوية صباح الثلاثاء

مطر4

الأرصاد: انخفاض كبير على درجات الحرارة اليوم

520242215859483091778

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية يوم الاثنين

52024261750297250658

كتلة هوائية باردة وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن

رعد

الأرصاد تكشف موعد بدء وانحسار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة

مطر4

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

أخبار متعلقة
4202428235138683629371

حالة الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة

420241819346954801299

ارتفاع كبير على درجات الحرارة في الأردن بهذا الموعد

437914814_449967187428439_6430923341397895764_n

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

جو

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

4202417205217212184777

تفاصيل الحالة الجوية بالمملكة يوم السبت - تحذيرات

438160915_448895874202237_8006054085384518302_n

تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الجمعة - تحذيرات