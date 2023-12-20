الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة كاملا

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الأربعاء، 20-12-2023 11:20 ص

العسعس: مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بلغت أعلى مستوى تاريخي

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الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس ارتفاع المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأعلى مستوى تاريخي لها في موازنة عام 2024.

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وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن رفع المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في موازنة العام المقبل جاءت للمحافظة على قدراتها وتعزيز كالتزام وطني ومصيري وركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية الاستثمارية.

 

وأضاف أن الحكومة تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم وتثبيت صمودهم على أرضهم من خلال تسيير القوافل وطائرات المساعدات الإغاثية.

 




 

 


 

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