الفايز ينعى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

الوكيل الاخباري -

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نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي توفي اليوم، وقال ان الامتين العربية والاسلامية والانسانية جمعاء فقدت برحيله أميرا انسانا انحاز على الدوام الى جانب الحق والعدالة ودافع عنهما بقوة وصلابة.واضاف الفايز "اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق ولكافة الزملاء في مجلس الأمة الكويتي" مبينا انه بوفاة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح نكون قد فقدنا أميرا عروبيا قوميا ترك بصمات كبيرة في خدمة الانسانية وقضايا امتنا العادلة ونكون قد فقدنا الأمير الانسان الذي بسط عطفه وخيره في أرجاء المعمورة.واضاف رئيس مجلس الاعيان ان المرحوم باذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان على الدوام في مقدمة المدافعين عن كرامة أمتنا وعزتها، وعن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق شعبها في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.ودعا الفايز، الله عز وجل ان يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون .