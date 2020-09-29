الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن فرض حظر التجوّل الشامل في مناطق جديدة - اسماء

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

الجامعة العربية تنعى أمير الكويت

تعطل منصة نتائج القبول الموحد

الفايز ينعى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي

أكثر من 10 آلاف إصابة إجمالية بكورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 820 اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11




الثلاثاء، 29-09-2020 06:48 م

الفايز ينعى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

rr


 الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي توفي اليوم، وقال ان الامتين العربية والاسلامية والانسانية جمعاء فقدت برحيله أميرا انسانا انحاز على الدوام الى جانب الحق والعدالة ودافع عنهما بقوة وصلابة.
اضافة اعلان

واضاف الفايز "اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق ولكافة الزملاء في مجلس الأمة الكويتي" مبينا انه بوفاة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح نكون قد فقدنا أميرا عروبيا قوميا ترك بصمات كبيرة في خدمة الانسانية وقضايا امتنا العادلة ونكون قد فقدنا الأمير الانسان الذي بسط عطفه وخيره في أرجاء المعمورة.

واضاف رئيس مجلس الاعيان ان المرحوم باذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان على الدوام في مقدمة المدافعين عن كرامة أمتنا وعزتها، وعن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق شعبها في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

ودعا الفايز، الله عز وجل ان يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202029182341497235333

تعطل منصة نتائج القبول الموحد

9202029876861878344

إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

9202023175942222399593

الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي

وزارة التربية والتعليم

اصابة 19 معلماً ومعلمة و5 طلاب بكورونا - اسماء المدارس

6666

الرزاز يعلن حالة الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام

4

الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد 40 يوماً

أخبار متعلقة
4

الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد 40 يوماً

eeee

الملك معزياً بأمير الكويت : فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن

إرادة ملكية سامية

صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس