المياه :ضبط اعتداءات جديدة في ثلاث محافظات

الوكيل الإخباري - أسفرت حملة تنفذها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا - مياه الزرقاء وإدارة مياه البلقاء وإدارة مياه جرش بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق وباسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عن ضبط عدد من الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية وحفر بئر مخالفة وتمديد وصلات منزلية مخالفة وتمديد خطوط لمزارع وتعطيل عدادات المياه في مناطق كل من محافظات العاصمة والبلقاء وجرش تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.

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و بالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن جهود الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا تم ضبط هذه الاعتداءات في الزرقاء من خلال تمديد وصلات منزلية مخالفة في حي الزواهرة وتعطيل عدادات وكذلك في السلط/ البلقاء حيث تم ضبط اعتداء على خط رئيسي لتزويد مزرعة دواجن وأشجار زيتون بمساحة (12) دونم وتعبئة تنكات صهاريج مخالفة وفي جرش تم ضبط بئر مخالف لسحب المياه بطريقة مخالفة حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة .



وشددت الوزارة / سلطة المياه أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنى المصدر على تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية.

