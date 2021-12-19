تحذير هام من مصفاة البترول الأردنية

الوكيل الاخباري - حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية الاخوة المواطنين من روابط وهمية تنتشر عبر صفحات الانترنت تدعي احتفال الشركة بذكرى تأسيسها وتقوم على إثر ذلك بتوزيع جوائز نقدية.

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وأكدت الشركة في بيان صحفي، ان هذه الروابط لا علاقة لها بها مطلقاً، مشددة على ان هذه الروابط هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية.



ولفتت إلى أن شهر كانون أول الحالي لا يتزامن مطلقا مع أي حدث أو ذكرى تخص الشركة، خاصة وأن البدء بتنفيذ مشروع المصفاة كان بشهر تشرين الثاني عام 1958 وافتتاحها في شهر شباط 1961.



ودعت الى تجاهل تلك الروابط وعدم الدخول للمواقع التي تدل عليها، حرصاً على حماية البيانات وعدم الانجرار إلى مصائد المحتالين.



وأوضحت الشركة بأن كافة أخبار وإعلانات الشركة يتم الإعلان عنها عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعيبالإضافة للصحف اليومية.



وأكدت الشركة احتفاظها بحقها القانوني وملاحقة كل من كان له علاقة بهذه الإعلانات المسيئة لصورة الشركة أمام الجمهور الكريم.