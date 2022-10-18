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الثلاثاء، 18-10-2022 08:31 ص

تحويلات مرورية على طريق الزرقاء - المفرق

تحويله


الوكيل الإخباري - تبدأ، الثلاثاء، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء - المفرق، تجريها وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وقالت الوزارة، إنه سيتم إغلاق الطريق من جسر الحرة ولغاية جسر خو للمنطقة الواقعة بين الجامعة الهاشمية مروراً بجامعة الزرقاء الخاصة ولغاية مديرية مشاغل وزارة الأشغال للاتجاه القادم من المفرق باتجاه الزرقاء، وتحويل حركة السير إلى الطريق الخارجي ابتداء من جسر الحرة وباتجاه جسر الغباوي بحسب الإشارات الإرشادية الدالة في موقع التحويلة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.


وأشارت إلى أن الأعمال تشمل الكشط وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ الخلطات الإسفلتية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والإشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.


 




 

 


 

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