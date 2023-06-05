تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

الوكيل الاخباري - كرمت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، لنا البخيت، اليوم الاثنين، المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم ومنسقي ومنسقات البرنامج في مدارس المديرية.



وأعربت البخيت عن شكرها لكل الكوادر التعليمية والإدارية على جهودهم، مشيدة بالمعرض الذي أقيم في الثاني والعشرين من أيار الماضي تطبيقا للبرنامج وبالتزامن مع الاحتفالات الوطنية.



وأشارت الى أن المعرض يمثل مجموعة أنشطة الطلبة التي تساعد على تعزيز المفاهيم التعليمية في المنهاج الدراسي ومعالجة فجوات التعلم السابقة التي خلفتها جائحة كورونا.

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