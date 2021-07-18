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الأحد، 18-07-2021 11:30 ص

تزامناً مع موجة الحر.. الأوبئة تحذر الأردنيين من التجمع في الأماكن المغلقة المتواجد بها 'التكييف'

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن أهم ما يجب تجنبه خلال عيد الأضحى المبارك؛ التجمعات داخل الأماكن المغلقة خصوصا التي يتواجد بها التكييف، تزامناً مع موجة الحر.

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وأضاف حجاوي لـ الوكيل الإخباري أننا أمام عدة مناسبات قد تزيد من نسب الإصابات إذا ما التزمنا بالشروط الوقائية، أولها عيد الأضحى وما يتضمنه من عادات وتقاليد، من حيث التقارب والمصافحة والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى الأعراس التي أيضا تعتبر مكانا للتجمعات، وعودة المغتربين الذي تغيب معظمهم عن الوطن ما يزيد عن عام ونصف.

 

 

وأردف حجاوي أن الجائحة لم تنتهي بعد، والمظاهر التي نراها في الطرقات من تجمعات مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات مؤشر خطير، يجب تجاوزه، مؤكدا أنه لا استقرار وبائي على المستوى العالمي حتى اللحظة، الأمر الذي يتطلب منا المزيد من الالتزام، وأخذ المطعوم لأنه هو الحل الرئيسي للخروج من الجائحة.

 

وأوصى المواطنين في ختام حديثه لـ الوكيل بأخذ المطاعيم، خصوصا مع فتح باب التطعيم دون مواعيد مسبقة، حتى نصل لصيف آمن، يتم على إثره عودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

 

 

 

 




 

 


 

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