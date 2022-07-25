تعرّف على أسعار رحلات العمرة للعام الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بدأت شركات العمرة بالإعلان عن عروضها بالتزامن مع بدء موسم العمرة لعام 1444 هجري. اضافة اعلان





ورصد "الوكيل الإخباري"، أسعار رحلات العمرة برا حيث تراوحت بين 210-340 دينار، وفق عدة معايير أبرزها قرب الفنادق من الحرمين المكي والمدني ونوع الغرف حيث تزداد الأسعار للغرفة المنفردة وتقل للغرف المشتركة، إلى جانب تضمن برنامج الرحلة لوجبات الإفطار أو العشاء.



وتتناسب أسعار الرحلات مع مدة برنامج الرحلة، لكن مدتها تراوحت بين 8-11 يوما، أكثر من ثلثيها يقضيها المعتمر في مكة المكرمة، على أن تبدأ رحلات العمرة مع بداية آب المقبل.



من جهته توقع ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر أن تكون أسعار رحلات العمرة لعام 1444 هجري مماثلة لما كانت عليه في العام الماضي.



وقال الشاعر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار رحلات العمرة برا تراوحت خلال العام الماضي بين 220-260 دينار.



وأضاف أن الجانب السعودي لم يصدر أي تعليمات جديدة للعمرة ما يعني أن الإجراءات والتعليمات للعام الحالي ستكون ذاتها التي طبقت في العام الماضي، أما في حال تغيرت التعليمات فإنها ستنعكس على الأسعار بالتأكيد سواء أكانت بالانخفاض أو الارتفاع.



وأشار الشاعر إلى أن السلطات السعودية حددت العام الماضي رسوم التأشيرة بـ150 دينارا.



وتوقع ارتفاع أعداد شركات العمرة المعتمدة خلال العام الحالي مع إلغاء قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، لافتا إلى أن عدد الشركات سيتضح مع نهاية استقبال وتصديق عقود الشركات لاعتمادها لموسم العمرة الجديد.



وكانت أعلنت السعودية مؤخرا عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج البلاد من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة.

