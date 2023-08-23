تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية وأمانة عمان تزويده بأبرز الانجازات التي حصلت لديهم ، خلال 10 أيام من تاريخه .



ووفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري حدد الخصاونة فترة الانجازات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ولغاية تاريخه خلال عشرة أيام .

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