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الأربعاء، 23-08-2023 05:02 م

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية وأمانة عمان تزويده بأبرز الانجازات التي حصلت لديهم ، خلال 10 أيام من تاريخه .

ووفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري حدد الخصاونة فترة الانجازات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ولغاية تاريخه خلال عشرة أيام .

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