حجاوي: مطاعيم الحملة الوطنية للتطعيم مجربة ونكافح 12 مرضا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي أن المطاعيم التي تعطى للأطفال أو الأشخاص ضمن الحملة الوطنية للتطعيم مجربة.

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وقال حجاوي، اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة تكافح 12 مرضا منها الكوليرا والسل والحصبة، لافتا إلى أن الوزارة تكافح السل لوجود لاجئين لدينا في الأردن وقد ينتشر في حال عدم مكافحته عن طريق المطاعيم.

وأضاف أن كل المطاعيم في العالم لديها آثار جانبية وليس من الضروري أن تظهر المضاعفات، مبينا أن فترة ظهور الأعراض للمطاعيم عالميا هي 16 يوما.

وأشار حجاوي إلى أنه يجب التفريق بين المطاعيم الدورية التي تعطى للأطفال لمنحهم المناعة الكافية والقضاء على الأمراض وبين المطاعيم التي جاءت بعد الجوائح.