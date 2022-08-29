خبير أفاعي يرجح زيادة الأفاعي السامة بسبب القتل الجائر لغير السامة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حذر خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور من الانتشار الكثيف للأفاعي السامة والعقارب خلال موجة الحر.

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وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأفاعي السامة انتشرت بشكل كثيف مؤخرا نتيجة القتل الجائر للأفاعي غير السامة وهو ما قد يزيدها لاحقا، لافتا إلى أنه وثق قتل نحو 153 أفعى غير سامة خلال آب الحالي مقابل قتل أفعى سامة واحدة.



وأضاف أن الأفاعي بشكل عام والعقارب خلال الأجواء الحارة تختبئ في الأماكن الرطبة وأماكن توفر المياه وخاصة في حدائق المنازل وبالقرب من الأشجار.



وأشار الصقور إلى أن الأفاعي السامة تنشط عادة في الليل وخلال الصباح الباكر، أما الأفاعي غير السامة تنشط خلال أوقات النهار وهي عدائية وشرسة عكس الأفاعي السامة التي تتسم بالجبن والخوف ولكنها تهاجم الإنسان عند محاولته الاقتراب منها أو إمساكها.



وبيّن أن الجهات البيئية والصحية يجب أن تبادر بدورها التوعوي في الحد من قتل الأفاعي غير السامة، موضحا أن هناك خلل في التوازن البيئي في حال استمر القتل الجائر لها ما يرجح زيادة الأفاعي السامة خلال السنوات المقبلة.



ودعا الصقور المواطنين إلى التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام حتى لا تدخل الأفاعي أو العقارب إلى المنازل، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



يشار إلى وجود 30 نوعا من الأفاعي غير السامة في الأردن أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يتواجد لدينا 7 أفاعي سامة أبرزها أفعى فلسطين والخبيث الأسود والحراشف المنشارية.