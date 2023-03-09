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الخميس، 09-03-2023 03:22 م

رئيس الأركان يرعى افتتاح فعاليات تمرين درع الأردن 2023

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، حفل افتتاح تمرين "درع الأردن FTX23"، في فندق القوات المسلحة الأردنية، بحضور السفير الأميركي في عمّان هنري ووستر.

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وقال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب في كلمة: "أخذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على عاتقها رفع القدرات الوطنية في التعامل مع حوادث المواد الخطرة، بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية دترا "DTRA" والحرس الوطني لولاية كولورادو "CONG" ومكتب خفض التهديدات الدفاعية في السفارة الأميركية بعمان "DTRO"، من خلال البرنامج الأردني الأميركي لمواجهة أسلحة الدمار الشامل".


وأعرب عن تقدير المملكة للولايات المتحدة الأميركية على دعمها المتواصل من خلال برامج التعاون المشتركة في شتى المجالات.


من جهته، أكد السفير الأميركي أن الولايات المتحدة تثق بقدرات المملكة في الاستجابة للأزمات، من خلال النجاحات التي حققتها في إنشاء مستشفيات ميدانية أثناء جائحة كورونا، واستجابتها للحادث الكيميائي في العقبة، وردع من تجاوز الحدود من المهربين.


بدوره، أشار مدير التدريب والتأهيل في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رياض كريشان إلى أن هذا التمرين يحاكي سيناريو الأزمات المركبة، وقدرة الدولة بأجهزتها المختلفة على العمل المشترك في مواجهة الأزمات المتزامنة، والحد من آثارها، بهدف تطوير وتحديث الخطة الوطنية بناءً على النتائج.


وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعدد من ضباط الجانب الأميركي الصديق، وملحقون عسكريون من دول صديقة، إضافة إلى ممثلين من الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

 




 

 


 

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