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الخميس، 07-07-2022 03:43 م

ضبط 8 اعتداءات لتزويد مسابح ومزارع بالمياه

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية إنها نفذت حملة أمنية  بالتنسيق مع شركة مياه الاردن – مياهنا و ادارة مياه عين الباشا وإدارة مياه الشونة الجنوبية ومديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة – سلطة المياه حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق عين الباشا وأم نجاصة في محافظة البلقاء و مناطق الشونة الجنوبية تستخدم لري مزارع وتزويد شاليهات سياحية و تعبئة برك سباحة مخالفة وبيعها.

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و بالتفاصيل بينت وزارة المياه والري أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية  بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك 4 اعتداءات في عين الباشا / ام سنديانة لتزويد مزارع كبيرة ، وفي ام انجاصة / البلقاء تم ضبط اعتداءين كبيرين لتزويد مزارع وفي الشونة الجنوبية / الجوفة تم ضبط اعتداءين لتزويد شاليهات ومسابح حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة.


وأهابت الوزارة /سلطة المياه بالجميع أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق ارباكات كبيرة في التزويد للمناطق مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لإنجاح جهودها.


 




 

 


 

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