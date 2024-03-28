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الخميس، 28-03-2024 03:30 م

عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري- أُجريت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عملية نوعية لبؤرة صرعية (شحنات زائدة) لمريض يعاني من صرع غير مستجيب للأدوية باستخدام تسجيل الشحنات الزائدة بشكل مباشر من الدماغ.

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وأشار استشاري الأعصاب والمتخصص في أمراض الصرع والشحنات الزائدة الدكتور أحمد ياسين إلى أن المريض الذي أُجريت له العملية عانى منذ طفولته من تشنجات متكررة ومعاندة للأدوية، مشيراً إلى أن صور الرنين المغناطيسي للدماغ أظهرت خللا تركيبياً واسعاً في النصف الأيمن من الدماغ، وبعد أن أُجريت مراقبة للدماغ بواسطة الفيديو مع التخطيط داخل المستشفى على مدار أيام، تبين أن الشحنات تصدر من الجزء الصدغي (الجانبي) ومقدمة الجزء القذالي (الخلفي) من الجهة اليمنى.

 

وقال استشاري جراحة الدماغ والمتخصص بجراحة البؤر الصرعية والشحنات الزائدة الدكتور عامر جرادات إن ما يقرب من ثلث مرضى الصرع (الشحنات الدماغية الزائدة) لا يستجيبون للعلاجات الدوائية وإن إزالة البؤرة الصرعية في عديد من هذه الحالات يؤدي إلى سيطرة على الشحنات أو حتى التخلص التام منها. وأضاف، أنه تم خلال العملية الجراحية إجراء مراقبة لقشرة الدماغ بشكل مباشر بواسطة أقطاب كهربائية، وبعد تأكيد منطقة بؤرة الصرع تم إزالتها جراحياً ومن ثم التأكد من خلال الأقطاب الكهربائية أن النسيج الدماغي المتبقي لا يصدر شحنات زائدة، وبعد مضي ما يقرب من شهر وعند مراجعة عيادة الأعصاب أكد المريض وذووه عدم حدوث أي تشنجات كهربائية منذ إجراء العملية.

 

وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة إن مستشفى الملك المؤسس يفخر بتقديم هذه العمليات النوعية ذات التعقيد العالي، لافتاً إلى أن قسمي أمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب يسعيان لتقديم خدمات استثنائية للمرضى من خلال تشكيل فرق مشتركة. وأشار إلى أن المستشفى لديه وحدة جراحة دماغ وأعصاب متكاملة وسيتم قريبا افتتاح الوحدة المتكاملة لأمراض الدماغ والأعصاب والتي ستحتوي على وحدة مراقبة الدماغ لمرضى الشحنات والصرع ووحدة الجلطات الدماغية ووحدة العناية الحثيثة للدماغ والأعصاب.




 




 

 


 

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