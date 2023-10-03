غازي شركس يعلق على حملة التطعيم القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال خبير الأوبئة الدكتور غازي شركس إنه عند إجراء حملة تطعيم واسعة لمطعوم ما، فمن المهم جدا تهيئة الناس جيدا وتعريفهم بالحملة وأسبابها وأهميتها وشرح مكونات المطعوم ومنشأه ومأمونيته.



وتالياً نص المنشور الذي نشره شركس على الفيسبوك :



حملة التطعيم القادمة



"عندما يتقرر إجراء حملة تطعيم واسعة لمطعوم ما، فمن المهم جدا تهيئة الناس جيدا وتعريفهم بالحملة وأسبابها وأهميتها وشرح مكونات المطعوم ومنشؤه ومأمونيته والتأكيد عليها، وبخلاف ذلك ينساق الناس وراء الشائعات فلماذا لم يقم المسؤولون في وزارة الصحة بهذه المهمة مبكرا قبل انتشار الشائعات؟ .برنامج التطعيم الأردني متميز جدا، ولا يعتمد إلا على أفضل المطاعيم وحملة التطعيم للحصبة والحصبة الألمانية مبررة وضرورية، ولا يزال هناك متسع من الوقت لتوعية الناس أما ترويج الإشاعات بلا دليل فهو عبث بالأمن الصحي، فليتوقف العابثون" .

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