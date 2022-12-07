مجلس محافظة الزرقاء: 98 مشروعا موزعة على 15 قطاعا بموازنة العام المقبل

الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن عدد المشاريع المدرجة على موازنة العام المقبل بلغ 98 مشروعا موزعة على 15 قطاعا.

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وأوضح الخضري اليوم الأربعاء، أن تنفيذ المشاريع سيكون عن طريق طرح العطاءات من خلال مديرية أشغال الزرقاء، مؤكدا أن من أهم المشاريع المدرجة على موازنة العام المقبل، مشروع استكمال بناء متصرفية لواء الرصيفة الذي خصص له مبلغ 543 ألف دينار، وإنشاء مديرية قضاء في الضليل وخصص له مبلغ 43 ألف دينار.



وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 40 ألف دينار لصيانة المواقع الأثرية ووضع شيك حولها، وتخصيص عشرة آلاف دينار للتنقيبات الأثرية في محافظة الزرقاء، فيما تم تخصيص مبلغ مليونين ومئة ألف دينار لقطاع الأشغال بهدف إنشاء طرق زراعية في الهاشمية والرصيفة والأزرق والضليل وبيرين.



كما تم تخصيص 70 ألف دينار لصيانة شبكات الإنارة وإدامتها، إضافة إلى مشاريع صيانة طرق وصيانة فواصل التمدد في الجسور.



وأشار الخضري، إلى أن المجلس سيدعم مشاريع إيصال خطوط المياه لتجمع سكاني في منطقة أبو الزيغان بقيمة 35 ألف دينار، وطرح عطاءات بهدف استبدال خطوط الصرف الصحي في مناطق مختلفة، إضافة إلى صيانة وتأهيل محطات وآبار مياه، كما تم تخصيص مشاريع إنشاء محطات رصد لقياس نوعية الهواء في منطقتي الهاشمية والضليل.



وفيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، بين الخضري أن المجلس سينفذ مشاريع بقيمة مليوني دينار و450 ألف دينار، بهدف إنشاء مبنى لمديرية تربية الرصيفة، وإنشاء وصيانة مدارس وبناء غرف صفية جديدة لبعض المدارس القائمة.



أما قطاع الصحة، فقد خصص له مبلغ مليون و550 ألف دينار، بهدف إدامة صيانة المراكز الصحية، وتوسعة وصيانة وإنشاء مراكز صحية، وتجهيز مبنى لمديرية صحة الزرقاء في وادي الحجر، وشراء الأجهزة الطبية للمستشفيات، وشراء قطع غيار للأجهزة الطبية، وتأهيل مستشفى الزرقاء القديم، إضافة إلى تأهيل مبنى الأمومة في مستشفى الزرقاء وإدامة صيانة المستشفيات.



وبين الخضري أن المجلس خصص لقطاع التنمية الاجتماعية مبلغ 750 ألف دينار لتنفيذ مشاريع إنشاء مبنى بديل لدار تربية الأحداث في الرصيفة، وإنشاء وشراء وصيانة مساكن للأسر.



أما قطاع الثقافة، فقد خصص له 215 ألف دينار لدعم إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية وصيانة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي وصيانة مركز الأميرة سلمى للطفولة ودعم مشاريع مختلفة للهيئات الثقافية والتجهيزات المسرحية لمركز الملك عبد الله الثاني.



وتابع، أن المجلس اهتم أيضا بالمشاريع الخاصة بقطاع الشباب، حيث تم رصد مبلغ 580 ألف دينار لإنشاء مراكز شباب وشابات في الزرقاء وصيانة منشآت شبابية في مديرية الشباب وتنفيذ أعمال صيانة شاملة لمدينة الأمير محمد للشباب وصيانة شاملة لمسرح مديرية الشباب ودعم الأندية.



كما خصص المجلس لقطاع الأوقاف، 195 ألف دينار لمشاريع تأهيلية إنتاجية لعدد من الأسر الفقيرة في الهاشمية والضليل والحلابات والرصيفة، فيما سيتم طرح مشروع استحداث وتأهيل مشاغل التدريب المهني بقيمة 130 ألف دينار، وطرح عطاء لتنفيذ إعادة تأثيث وتجهيز مبنى صندوق المعونة الوطنية بقيمة 25 ألف دينار .



وفيما يتعلق بقطاع البلديات، أشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع بمبلغ 270 ألف دينار، بهدف إنشاء سوق شعبي في الرصيفة وسوق شعبي في الهاشمية، وآخر في الأزرق وملعب في بيرين وملعبين في حي الحسين والمشيرفة بالرصيفة.