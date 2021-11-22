مذكرة ثلاثية بين شؤون المرأة والإدارة المحلية وتنمية المدن والقرى

الوكيل الاخباري - وقعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لبرامج دعم إدماج النوع الاجتماعي في البرامج التي تلبي احتياجات كلا الجنسين على المستوى المؤسسي.



كما أكدت المذكرة أهمية البناء على المبادرات والبرامج التي نفذت خلال السنوات الماضية وتطوير خطط التعاون الدولي لتمويل البرامج والمشاريع.

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