مستشفى جرش تعامل مع 200 حالة اشتباه بالتسمم منذ الثلاثاء

الوكيل الاخباري - راجعت مستشفى جرش الحكومي 200 حالة اشتباه بالتسمم منذ الثلاثاء حتى الخميس، وفق مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، وأُغلق مطعم في المحافظة احترازيا.



وقال العتوم في تصريحات صحفية إن 200 حالة "اشتباه بالتسمم" راجعت مستشفى جرش حيث غادرت جميع الحالات من المستشفى.



ووصف العتوم حالتهم بالمستقرة، وقال إن الحالات التي راجعت المستشفى كانت تشكو من ألم في البطن وارتفاع في درجات الحرارة.

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