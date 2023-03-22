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الأربعاء، 22-03-2023 10:18 ص

مفتي المملكة: هذا ما سنفعله إذا استحالت رؤية هلال رمضان

هلال-شهر-رمضان-العيد


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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 أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن حلول شهر رمضان في الاردن يكون حسب الادلة الشرعية والفلكية ورؤيا الهلال.

وقال الخصاونة لـ "الوكيل الإخباري" أن اذا استحالت رؤية الهلال في الاردن اليوم الأربعاء يقوم مجلس الافتاء بدراسة دقيقة بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية لاثبات ولادة الهلال قبل غروب الشمس.

وبين ان تحري الهلال يكون بشكل جماعي ، فهي الطريقة المثلى لتأكد الشاهد من أن ما يراه هو الهلال.

ويتحرى الأردن هلال شهر رمضان، خلال فترة غروب شمس الأربعاء عبر أجهزة ومعدات متخصصة، في مناطق مختلفة، وبالتعاون مع الجمعية الفلكية.

وأوضح مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة، ، أنه في حال رؤية الهلال مساء الأربعاء سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 23 آذار 2023 أول أيام شهر رمضان.

 




 

 


 

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