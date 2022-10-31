ندوة باليرموك تتدارس المسؤولية المجتمعية لجامعات الشمال

الوكيل الاخباري - تدارست ندوة بجامعة اليرموك، اليوم الاثنين ، "المسؤولية المجتمعية في جامعات الشمال"، التي نظمها كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية في الجامعة، بالتعاون مع المنتدى الثقافي في إربد، وعمادة شؤون الطلبة والمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية.



وقال عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، خلال رعايته الندوة ، إن دور الجامعات يرتكز على مستوى الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والوطنية والإنسانية، وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مهمة الجامعات لا يمكن أن تكون في تخريج الأفواج والكوادر أو في كونها مؤسسات بحثية فحسب، وإنما ينبغي أن تتناغم مع محيطها الاجتماعي وما يواجه من مشكلات وتحديات، وما يتطلع إليه من طموحات، من خلال التفاعل الديناميكي مع مجتمعها.

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