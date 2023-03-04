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السبت، 04-03-2023 11:37 م

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن

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الوكيل الاخباري - أقرت الهيئة العامة للاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن خلال اجتماع لها، اليوم السبت، التقريرين المالي والإداري للاتحاد عن العام الماضي، كما اختارت هيئة إدارية جديدة بالتزكية.

وتكونت الهيئة الجديدة من المهندس فارس سمير حمودة رئيسا للاتحاد، وصخر المحيسن نائبا للرئيس، ووصفي العمايرة أمينا الصندوق، وحسان أبو دقر أمينا للسر، وكل من محمد نزال ومحمد المجالي وإبراهيم الرواحنة أعضاء في الهيئة الإدارية.

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