الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 02-08-2023 03:58 م

ورشة عمل تناقش رفع المشاركة الفاعلة للمرأة

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الوكيل الاخباري - نظّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل القيم المستهدفة للمؤشرات المضمّنة في إطار النتائج والموارد للخطة الوطنية الأردنية الثانية، لمناقشة رفع المشاركة الفاعلة للمرأة.

وتستهدف الورشة، وضع خط الأساس والأهداف لمؤشرات إطار النتائج والموارد للخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 للأعوام 2023 و2024 و2025 من خلال مجموعات العمل بالورشة التي يشارك بها أصحاب المصلحة والمختصون والمهتمون والائتلاف الوطني، للتعاون وتبادل الخبرات والأفكار من أجل تعزيز دور المرأة وتحقيق الأمن والسلام.

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