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الإثنين، 29-08-2022 02:31 م

ورشة في إربد بعنوان التخفيف من آثار مرض الحمى القلاعية

الحمى-القلاعية-عند-الابقار


الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية زراعة إربد، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان التخفيف من آثار مرض الحمى القلاعية، ضمن نشاطات مشروع "المساعدات الطارئة"، وبحضور أطباء وممرضين بيطريين.

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وأكد مدير الزراعة الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي أهمية تأهيل وتدريب العاملين في المجال البيطري، وزيادة مخزونهم المعرفي ومعلوماتهم العلمية، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية.


وبين أن الأردن شهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة بالنسبة لمستوى تقديم الخدمات البيطرية من خلال توفير البنية التحتية والمختبرات البيطرية الحديثة والكوادر المؤهلة والمدربة بأعلى المستويات، منوها بتطور القطاع البيطري في الأردن ما أسهم في الحد من انتشار الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة في الأردن.


واشتملت الورشة على محاضرات علمية قدمها خبراء في الطب البيطري.

 




 

 


 

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