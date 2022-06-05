وزارة الصحة تعلن نتائج العينات المخبرية لحالات اشتباه التسمم في جرش

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأحد حول صدور نتائج العينات المخبرية لحالات اشتباه التسمم في محافظة جرش، أنه وفي ضوء البلاغ الوارد من مستشفى جرش الحكومي بتاريخ 2/6/2022 المتعلق بتسجيل حالات اسهال واستفراغ والتي بلغت ذروتها (41) حالة يوم الجمعة 3 حزيران، قامت الوزارة وعلى الفور بتفعيل فرق الاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي لغايات تحديد المصدر المشترك المسبب لحدوث هذه الحالات.



وبينت أنها تابعت مهامها بهذا الخصوص من خلال زيارات منزلية وميدانية للمرضى وتم جمع عينات سريرية من المرضى في المستشفى والعاملين في عدد من المنشآت والبالغ عددهم (33) شخص، حيث بينت النتائج المخبرية احتواء (7) عينات منها على بكتيريا الشيجيلا و(10) عينات على فيروس الروتا غير المرتبط بالحادثة.

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وأوضحت الوزارة أيضاً أنها وفور تلقيها البلاغ بتسجيل حالات الاسهال والاستفراغ في المستشفى قد قامت بإبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي بدورها توجهت إلى المنشأة الغذائية المشتبه بها وجمعت عينات غذائية أصولياً وأغلقت تلك المنشأة احترازياً لحين ظهور النتائج والبت فيها.



وبينت النتيجة المخبرية بتاريخ اليوم الأحد 5/6/2022 للعينات الغذائية التي جُمعت أنها أدنى من الحدود المسببة للمرض.



وقامت كوادر مديرية صحة البيئة ومديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش بحسب بيان الوزارة بجمع عينات مياه من مصادر مختلفة مثل محطات تحلية المياه، والخزانات الرئيسية، والحنفيات في المنشأة الغذائية والمدارس، ومنازل المصابين؛ وأثبتت جميع الفحوصات بأنّ المياه ضمن المواصفات المطلوبة.



وأكدت الوزارة أنّ بعض الممارسات غير الصحية كانت من أبرز الأسباب التي دعتها إلى إغلاق بعض المنشآت احترازيا مما أدى إلى قطع سلسلة العدوى، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لليوم الثاني من تاريخ آخر إصابة.



كما أكدت على متابعتها لتحديد مصدر العدوى من خلال استمرار عملية الرصد النشط للحالات واستمرار المسح الميداني للمنشآت المختلفة في المحافظة، وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والممارسات الصحية الجيدة.