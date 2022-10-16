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الأحد، 16-10-2022 10:51 م

وزيرة الثقافة تؤكد أهمية الصناعات الثقافية في التنمية الشاملة

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الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال زيارتها لجمعية نشميات سحاب الخيرية أهمية المنجز الذي تقوم به الجمعية لخدمة المجتمع المحلي كونه يصب في عمق الصناعات الثقافية والتنمية الشاملة.

وقالت النجار خلال الزيارة ولقائها رئيسة الجمعية عبلة صبرة بحضور مدير التنمية الاجتماعية في لواء سحاب علي الجبور وعضو مجلس المحافظة عبد الله الهوادي، إن الجمعية تمثل حلقة نمو متكاملة للمرأة والطفل والشباب لتمكين المجتمع ثقافيا وتحصينه بالوعي، مشيدة بالمنجز التي أحرزته الجمعية لخدمة المجتمع المحلي.

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