وزير الأوقاف يستقبل سفير بروناي لدى الأردن

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة بروناي لدى الأردن، مهادي ميادين، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله العقيل.

اضافة اعلان



وأكد الخلايلة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعمهما الكبير للدين الإسلامي والمسلمين، مستعرضا دور الوزارة في رعاية المساجد ومتابعتها، بهدف جعلها منارة للدين ونشر للفكر الإسلامي الصحيح، مشيرا إلى أن جميع المساجد في المملكة تشرف عليها الوزارة.



وأكد دور الوزارة في دعم ورعاية شؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي على مستوى العالم في كثير من المجالات، منها عقد دورات شرح مضامين رسالة عمان التي يشارك فيها العديد من مختلف دور العالم العربي والإسلامي، وغيرها من الفعاليات التي ترعاها الوزارة والتي تهدف إلى تعريف المسلمين بأحكام دينهم.



وقال إن الوزارة تشرف على المساجد والوقف الإسلامي في القدس الشريف وذلك امتدادا للوصاية الهاشمية، التي ترعى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وتقدم لها كل أنواع الدعم لرعايتها وحمايتها.



وبين دور صندوق الزكاة في نشر التكافل الاجتماعي في المجتمع الأردني من خلال توزيع الزكاة على المحتاجين في مختلف مناطق المملكة.



وقال إن الوزارة تحرص كل عام على توجيه دعوة لسلطنة بروناي الشقيقة لترسل وفودا للمشاركة في المسابقة الهاشمية الدولية ودورات شرح مضامين رسالة عمان والتي تقام كل عام في الأردن.



وختم الخلايلة بالتأكيد على مدى التقارب في الفكر الديني بين الأردن وبروناي من خلال التواصل مع الأئمة فيها، وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادتين في الشؤون الدينية في بلديهما.



من جانبه، ثمن سفير سلطنة بروناي عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن سلطة بروناي تربطها علاقات متينة مع الأردن، مشيدا بمستوى الاهتمام والرعاية التي تقدمها المملكة للطلبة الذين يدرسون في جامعاتها.



وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها المهم في حماية ورعاية المقدسات من أي محاولات للتشويه أو الاعتداء أو تغيير الوضع التاريخي فيها.