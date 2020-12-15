وزير التعليم العالي يطلع على تجربة جامعة الحسين التقنية في التعليم الإلكتروني

الوكيل الاخباري -

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اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبوقديس، اليوم الثلاثاء، على تجربة جامعة الحسين التقنية في عملية التعليم الإلكتروني، خلال جائحة كورونا، وكيف عملت على مأسسة بنية تحتية متينة في التعلم عن بعد من خلال منصاتها التي غطت العملية التعليمية والخدماتية في الجامعة.جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى الجامعة، التقى فيها رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور إسماعيل الحنطي، الذي اكد أن أزمة جائحة فيروس كورونا ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي، ودفعت الجامعات والمؤسسات التعليمية للنظر في أساليب تعليمية جديدة تتناغم مع الصعوبات التي فرضتها الجائحة والتحول إلى التعلم الإلكتروني وكيف استطاعت الجامعة تطويع الصعوبات وتحويلها إلى قصص نجاح.من ناحيته، قال وزير التعليم العالي أن الجامعة قطعت شوطًا طويلًا في عملية إدماج التعليم الإلكتروني في عملية التعلم، لافتا إلى أن الجامعة حققت التحول من التعليم إلى التعلم، وعملت على تأسيس علاقات وشراكات مع القطاع الصناعي والشركات للوقوف على احتياجاتها والعمل على توفير كفاءات وكوادر مهيأة تمتلك المهارات اللازمة وتتوافق مع حاجة سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة تمثل نموذجا مقدرا، وهذا ما نطمح بتطبيقه عبر إعادة النظر بالخطط الدراسية في الجامعات مع الانتقال إلى إدماج التعليم الإلكتروني في عملية التعلم. واستعرض مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس زيد عريضة، البنية التحتية الإلكترونية التي أسستها الجامعة وساهمت في العملية التعليمية، مشيرا إلى خدمات التسجيل الإلكترونية الشاملة التي وفرت الوقت والجهد على الطلبة وكوادر الجامعة الإدارية والأكاديمية. وأوضح عميد كلية الهندسة التكنولوجية في الجامعة، الدكتور لطفي الشريف، من خلال عرض مرئي طريقة "التعلم من خلال تنفيذ المشاريع"، التي تنتهجها الجامعة وتعتمدها لتعليم طلبتها وتمكن الطلبة من التعرف بشكل أكبر على آلية عمل الأسواق وأهم متطلباتها وتساعدهم في المستقبل على صقل مهاراتهم العملية وزيادة نسبة حصولهم على وظائف تقنية.واستعرض الطالب في تخصص الهندسة الكهربائية، محمود علان، والطالب محمد جزازي، في تخصص الهندسة الميكانيكية، والطالبة ليان الراغب في تخصص هندسة طاقة بالجامعة شرحا تفصيليا عن مشاريعهم وتجاربهم الإلكترونية.وأكد عضو هيئة التدريس من كلية الحاسوب والمعلوماتية، المهندس معاذ سليمان، أن المشاريع المنفذة من قبل الطلبة كانت قابلة للتطبيق بشكل كامل في الحياة العملية، مشيرا إلى أن المشاريع يتم ربطها واحتسابها بشكل مباشر كساعات دراسية، فيما قدم الدكتور نايف أبو عقيل من كلية الحاسوب والمعلوماتية عرضا عن رؤية الجامعة المستقبلية في مجال التعليم الإلكتروني، وكيف تعمل الجامعة على إنشاء نموذج تعليمي إلكتروني متطور يمزج التكنولوجيا المستخدمة في المنصات وتطورها الجامعة.