الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 07:00 م

وزير الزراعة : لا استيراد للتفاح بعد منتصف تموز

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة منتجي وممثلي جمعيات التفاح في المملكة حيث استمع الحنيفات الى مداخلات حول استراتيجية الوزارة في التعامل مع التفاح المستوردة والمخزن في ظل قرب موسم انتاج التفاح المحلي .

حيث أكد الحنيفات على حرص الوزارة الدائم على ضمان توفير المحاصيل الزراعية للمستهلك بالجودة والسعر المناسب طوال العام والاستمرار في حماية المنتج المحلي من خلال الية تضمن عدم دخول للتفاح المستورد من الخارج او المخزن  للأسواق المحلية بعد منتصف تموز القادم حفاظا على قطاع زراعة التفاح الذي يعتبر من أهم القطاعات الريادية  .

وأشار الى ان الوزارة تعمل وفق آليات واضحة في متابعة ومراقبة الكميات الواردة للأسواق لضمان توفر الكميات التي يحتاجها السوق المحلي .

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