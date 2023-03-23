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الخميس، 23-03-2023 11:46 م

وزير الشباب يطلق بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم

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الوكيل الاخباري - مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أطلق وزير الشباب، محمد النابلسي مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي شباب القطرانة بمحافظة الكرك، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2023.

وقال النابلسي، بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، ومتصرف لواء القطرانة الدكتور توفيق الشوابكة، ورئيس البلدية نواف بني عطية، وأعضاء من مجلس المحافظة، وعدد من رؤساء الأندية وأبناء المجتمع المحلي، إن هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات "رمضانيات" التي تتولاها وزارات الشباب، والسياحة والآثار، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والاتصال الحكومي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والمتضمنة إقامة فعاليات رياضية وثقافية وسياحية واجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.

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