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الثلاثاء، 03-10-2023 04:10 م

وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

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الوكيل الإخباري - بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في عمَّان يائل لمبرت والوفد المرافق لها، المواضيع المتعلقة بقطاع العدالة في الأردن، وأبرز بنود استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2023-2026).

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واستعرض الزيادات، بحضور الأمينين العامين لوزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، ولشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، دور الوزارة في تيسير سُبل الوصول للعدالة في جميع المجالات سيما التطورات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في إجراءات التقاضي كالمحاكمة عن بُعد والخدمات الالكترونية.


وأكد الزيادات، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الأميركي لقطاع العدالة من خلال المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.


وأشارت لمبرت إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وأن الولايات المتحدة الأميركية تثمن عاليا ً دور الأردن في المنطقة.

 




 

 


 

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