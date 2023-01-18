الأربعاء 18-01-2023
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وفد عسكري فلسطيني يزور مديرية الإعلام العسكري

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الأربعاء، 18-01-2023 07:04 م

وفد عسكري فلسطيني يزور مديرية الإعلام العسكري

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الوكيل الاخباري - زار وفد عسكري فلسطيني، برئاسة العميد حاتم شفيق واكد، اليوم الأربعاء، مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وكان في استقبالهم مديرها العقيد الركن مصطفى الحياري.

وتأتي الزيارة تعزيزاً لأواصر التعاون الاستراتيجي العسكري المشترك، وترسيخ عمق العلاقات الثنائية الوطيدة في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجيشين الشقيقين.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عن الدور الذي تقوم به المديرية والواجبات والمهام الموكولة لها، وجال الوفد في مختلف أقسام المديرية واستمع إلى شرح مفصل من القائمين حول طبيعة عمل مختلف الأقسام، وآلية تنفيذ واجباتها ومهامها لمواكبة آخر التطورات في مجال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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