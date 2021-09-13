ولي العهد: ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

الوكيل الاخباري - ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، اجتماعاً في رئاسة الوزراء، اطلع خلاله على آليات تنفيذ برنامج “أولويات عمل الحكومة الاقتصادي”، ضمن الأطر الزمنية المحددة.



وشدد سموه، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية في استكمال البرنامج، مؤكداً أهمية “وحدة الإنجاز والمتابعة في رئاسة الوزراء” لضمان تنفيذه.



ويهدف البرنامج إلى دعم النمو الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

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