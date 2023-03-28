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الثلاثاء، 28-03-2023 01:05 م

1.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن

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الوكيل الإخباري - التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، سفير فرنسا الجديد لدى الأردن أليكسي غرانميزون، وذلك بمقر الوزارة، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك الاستثماري والتنموي بين الأردن وفرنسا خلال الفترة المقبلة.

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كما تم إلقاء الضوء على الاستثمارات الفرنسية في المملكة وبحث سبل تمكينها وزيادتها.


خلال اللقاء أكدت الوزيرة، على عمق العلاقات الأردنية الفرنسية القوية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية والتي تمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات التنموية خاصةً الاستثمارية، مشيرة إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبرى في الأردن للمستثمرين الفرنسيين، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن خلال الفترة المقبلة.


يذكر أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن تصل لقرابة 1.7 مليار دولار، تتركز في قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة.

 




 

 


 

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