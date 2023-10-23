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الإثنين، 23-10-2023 12:24 م

دينار أردني.

12.485.131 دينار حصيلة حملة التبرعات لصالح غزة حتى الساعة 3 ظهراً

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الوكيل الاخباري - بلغت حصيلة التبرعات لصالح الأشقاء في غزة، 12.485.131 دينار، حتى الساعة 3:00 ظهراً.

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وانطلق اليوم الاثنين البث الموحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة والتي نظمتها مجموعة الراية الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وبدأ البث الموحد على راديو هلا، وجيش أف أم، وإذاعة Bliss، وموقع هلا أخبار، إضافة إلى الإذاعة الأردنية وقناة رؤيا وموقع الوكيل الإخباري، وإذاعات؛ أمن أف أم، هوا عمان، الجامعة الأردنية، مزاج أف أم، راديو دهب، Mood fm ،BEAT fm، وتر أف أم، ميلودي الأردن، PLAY fm، نشامى أف أم، ناي أف أم، فرح الناس، راديو البلد.


وسيكون اليوم المفتوح استكمالا لحملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "لأهلنا في غزة" في ظل الحصار الذي يعاني منه القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي – بنك الاتحاد، فرع الوحدات


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CliQ: JHCOGAZA
أرقام التواصل والتبرع:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222

 




 

 


 

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