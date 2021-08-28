السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

بريطانيا تعلن مغادرة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الأفغان من كابول

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

أزمة الوقود.. إصابة 5 اشخاص في اشتباكات دامية بلبنان

مصرع 21 شخص إثر غرق قارب ركاب شرقي بنغلاديش

السبت، 28-08-2021 03:16 م

%2 نسبة إشغال قاعات الأفراح بعد إعادة فتحها

620213011439442406044


الوكيل الاخباري  - قدّر نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات “تحت التأسيس” مأمون المناصير، نسبة الإشغال لصالات الأفراح على مستوى المملكة، منذ السماح لها بالعمل، بنحو 2 بالمئة مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة.

وقال إن نشاط صالات الأفراح بعد السماح لها بالعمل، ضعيف، بفعل البروتوكول المطلوب تطبيقه، ما دفع المواطنين للتوجه للمزارع لإقامة مناسباتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

a

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

820212617759202365995

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

8202126195858605211592

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

w

الشرفا أميناً عاماً لحزب المساواة

w

مشاريع في معدي الجديدة لتحسين خدماتها وتخفيض النفقات