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الإثنين، 18-07-2022 06:54 ص

أمريكا .. 4 قتلى خلال إطلاق نار في مركز تسوق

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الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام أميركية إن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأميركية يوم الأحد، لكن أحد المارة أطلق النار على المهاجم فأرداه قتيلا.

وأفادت صحيفة إنديانا بوليس ستار نقلا عن جيم إيسون رئيس شرطة غرينوود، بأن شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في المساء بمركز غرينوود بارك للتسوق.

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وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة والذي كان بحوزته سلاح أيضا رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.


وبحسب الصحيفة فإن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.


ووقع إطلاق النار وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة والتي أثارت ضجة كبيرة وعادة ما تتصدر عناوين الصحف.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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