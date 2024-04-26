انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الوطنية في الهند

الوكيل الإخباري- بدأ ملايين الهنود اليوم الجمعة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الوطنية متعددة المراحل.

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وحسب ما نقلته وكالة نوفوستي الإخبارية، ستكون نتيجة التصويت اليوم الجمعة في 88 دائرة انتخابية في 13 ولاية تضم 160 مليون ناخب حاسمة بالنسبة لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، حيث يضم بعض معاقله في ولايات مثل راجستان ومادهيا براديش وأوتار براديش وماهاراشترا.

وتتوقع غالبية استطلاعات الرأي فوز مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يواجه تحالف معارضة واسع النطاق بقيادة حزب "المؤتمر الوطني الهندي" وأحزاب إقليمية قوية. وسينتخب حوالي 970 مليون ناخب، أي أكثر من 10 بالمئة من سكان العالم، 543 عضوا في مجلس النواب بالبرلمان لمدة 5 سنوات خلال الانتخابات المتعاقبة التي تستمر حتى 1 حزيران المقبل. وسيتم فرز الأصوات في 4 حزيران.

وقدرت نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الاقتراع في 19 نيسان الجاري بنحو 62 بالمئة من أصل 166.3 مليون ناخب مؤهل.







