إخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأميركي بسبب طرد مشبوه

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "إي بي سي نيوز" الأميركي، الأربعاء، بإخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأميركي بعد اكتشاف طرد مشبوه.

اضافة اعلان



وذكر المصدر أن السلطات الأمنية قامت بإخلاء مبنى "مكتب بيت رايبورن"، الملحق بـ"الكابيتول"، بسبب طرد مشبوه.



وقالت مصادر أمنية لـ"إي بي سي نيوز" إن شرطة الكابيتول طوقت مبنى مكتب الكونغرس الخاص بمجلس النواب في حي "الكابيتول هيل"، مشيرة إلى أنه تم العثور على الطرد المشبوه خارج الغرفة رقم 2043.



وأوضحت المصادر أنه تمت إعادة فتح المنطقة منذ ذلك الحين، كما ستقوم السلطات الأمنية بفحص جميع الغرف الأخرى.



ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى بشأن الطرد.

سكاي نيوز



