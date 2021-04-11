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الأحد، 11-04-2021 08:28 م

زورق متهالك غير صالح للإبحار

إسبانيا .. العثور على 4 جثث وإنقاذ 19 ناجيا بزورق في الأطلسي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإسبانية الأحد أنها انتشلت جثث 4 مهاجرين و19 ناجيا، سلكوا المسار البحري بزورق من غرب إفريقيا باتجاه جزر الكناري.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، إن "طواقمها استجابت لنداء أطلقه قارب صيد حدد مكان المهاجرين في زورق متهالك غير صالح للإبحار في أعالي البحار".
وأشارت إلى أن مروحيات الإنقاذ نقلت مجموعات من المهاجرين إلى "تنريفي" كبرى جزر الكناري، بينهم 6 أشخاص كانوا في حالة صحية سيئة ويعانون من الجفاف.

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وتمكن أكثر من 2400 شخص من الوصول لسواحل جزر الكناري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

 

من جهته، أكد مشروع المهاجرين المفقودين الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 23 ألف شخص وصلوا إلى أرخبيل على متن قوارب، فيما سجل نحو 850 آخرين بين غريق ومفقود.


وأصبح المحيط الأطلسي من الساحل الغربي لإفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية معبرا رئيسيا للمهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات والعنف والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت جراء جائحة كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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