استشهاد لبناني أصيب بقذيفة الاحتلال عند الحدود اللبنانية

الوكيل الإخباري - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم جراء حادث عند حدود الاحتلال .



وأكدت الوكالة أن الشاب المعروف محمد. ق.ط. (21 عاما) من سكان بلدة عدلون الجنوبية، فارق الحياة في مستشفى مرجعيون الحكومي، متأثرا بجروحه، إثر تعرضه مع مجموعة من الشبان الآخرين لقذائف صاروخية أطلقها الاحتلال ، لدى محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود مقابل مستعمرة المطلة.

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وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أن دبابات تابعة له أطلقت "طلقات تحذيرية" نحو اللبنانيين عند الحدود.



المصدر : روسيا اليوم