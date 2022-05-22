اغتيال شخصية في الحرس الثوري في هجوم مسلح وسط طهران

الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، اغتيال شخصية قيادية في الحرس الثوري الإيراني في هجوم نفّذه مسلّحان كانا يستقلان دراجة نارية في شارع "مجاهدي الإسلام" في العاصمة طهران.



ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطّلع بأنّ المسلَحَيْن اغتالا العقيد في الحرس الثوري "حسن صياد خداياري" في عملية إطلاق نار وقعت قرابة الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد في أحد الأزقة الجانبية للشارع المذكور.

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