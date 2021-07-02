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الجمعة، 02-07-2021 05:32 م

الأرصاد العالمية تحذر من الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة

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الوكيل الإخباري- أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي شهدتها مناطق مختلفة في أنحاء العالم مؤخراً يهدد بمخاطر اجتماعية واقتصادية فضلاً عن تأثيره الكبير والمتعدد على جميع الكائنات.

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وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس في مؤتمر صحفي عبر (الاتصال المرئي) من مقر المنظمة بجنيف إن "تداعيات هذا الارتفاع القياسي تتمثل في الإجهاد الحراري للبشر والحيوانات والنباتات وارتفاع ملوثات الهواء".


وأضافت، أن ثمة مخاطر من احتمال نشوب حرائق في الغابات وحدوث انهيارات أرضية ناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الجبال فضلاً عن تعطل البنية التحتية وأنظمة النقل غير المعدة لمثل هذه الدرجات المرتفعة بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.


وأشارت إلى أن الموجة الحارة التي ضربت مناطق متفرقة في العالم مؤخراً لم تقتصر على أميركا الشمالية فحسب بل رصدت في (سيبيريا) أيضاً، حيث تجددت فيها حرائق الغابات.


وبينت نوليس، أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعد (شبه جزيرة أنتاركتيكا) من بين أسرع مناطق الاحترار على كوكب الأرض، حيث شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريباً على مدار الخمسين عاماً الماضية.

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

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