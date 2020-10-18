الاحتلال متأهب خوفا من انتقام حزب الله وتهديد بالتصعيد

الوكيل الإخباري - قال موقع إلكتروني "عبري" ، إن جيش الاحتلال على أهبّـة الاستعداد عند الحدود مع لبنان.

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وأشار الموقع ، إلى أن "حزب الله" اللبناني يبحث عن هدف الاحتلال بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان.

وأضاف أن الأوضاع على الحدود اللبنانية تتغير وتتلقى مؤشرات جديدة في الآونة الأخيرة، على خلفية شعور باحتمال وقوع هجوم سيدفع المنطقة إلى جولة معارك لأيام.

وأشار موقع "والا" العبري إلى أن الاحتلال يواصل تأهبه على الحدود الشمالية منذ 90 يوما تقريبا، تخوفا من رد فعل من حزب الله اللبناني، على خلفية وفاة أحد عناصره.



ونقل الموقع على لسان ضابط في جيش الاحتلال من الفرق العاملة على الحدود المشتركة اللبنانية ، قوله: "إذا تجرأ نصر الله على إيذاء جندي ، فسيكون ثمن الدم قاسيا ومؤلما".



وتابع: "رسالتنا للجنود أن نكون مستعدين لأي تطور، وفي المرة القادمة التي يحاولون فيها ضربنا، لن ينتهي الأمر بإطلاق قذائف".



وأفاد الموقع بأن القصة بدأت من الحدود السورية اللبنانية في يوليو، ومنذ ذلك الحين مر 90 يوما من الاستعداد ، بسبب التخوف من الانتقام، وقدر كبار ضباط جيش الاحتلال أنه في غضون أيام قليلة سيختفي التوتر، لكن نصر الله أصر على الوقوف وراء "معادلة الانتقام"، حسب ما نشره الموقع العبري.

المصدر : روسيا اليوم

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