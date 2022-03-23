الخارجية الروسية :الغرب يحاول عزلنا والناتو يتوسع شرقاً

الوكيل الإخباري-فيما تتصاعد حدة التوتر بين بلاده والغرب لاسيما الولايات المتحدة، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات عدة للسياسة التي تعتمدها الدول الغربية، معتبراً أنها تسعى إلى تحجيم دور بلاده وعزلها.

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كما أكد خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن الغرب يحاول تحديد دور روسيا كلاعب إقليمي فقط، فيما يجري العمل حالياً على تقويض بلاده وعزلها بشكل تام، معتبرا أن الولايات المتحدة تسعى لخلق عالم أحادي القطب بشكل حصري.





وشدد على أن كل تلك المخططات الغربية انكشفت خلال الأزمة الأوكرانية، قائلا: "لم يعد لدي أي شكوك في أن إحدى القواعد التي يحاول الغرب تطبيقها الآن، عندما نتابع ذروة النزاع الأوكراني، هي ردع أي منافس". وأضاف: "الآن يدور الحديث عن روسيا، لكن الصين ستأتي لاحقا، بهدف إحياء نموذج عالمي جديد أحادي القطب بالكامل"، وفق تعبيره.



كذلك، رأى أن هناك دولا تحاول تغيير النظام العالمي الثابت لتحقيق مصالحها الخاصة، مشددا على أن موسكو ترفض ذلك، وتتمسك بتطبيق القوانين الدولية.



هذا وأشار إلى أن عدة ضغوطات مورست على العديد من الدول من أجل وقف علاقاتها مع موسكو..



و اعتبر أن أوروبا خيرت الأوكرانيين بين الانضمام للاتحاد الأوروبي أو التحالف مع موسكو.

واعتبر لافروف أن حلف شمال الأطلسي، لا يتوقف عن محاولات التوسع شرقاً، لافتا إلى أنه يهدد أمن روسيا. وتابع مؤكدا أن الغرب لم يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التي طرحتها بلاده مرارا على الطاولة، وتغاضى عن أي مطالب بحفظ أمنها الحدودي.



كما أضاف أن الولايات المتحدة أغدقت ولا تزال على كييف بالسلاح، من أجل تهديد الأمن الروسي.



لكن على الرغم من حدة تلك التصريحات، أكد لافروف في الوقت عينه أن بلاده لن تتخلى عن محاولات تحسين العلاقات مع واشنطن وأوروبا.





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