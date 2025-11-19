شجار عنيف يهز قاعدة عسكرية إسرائيلية بين جنود جفعاتي والهندسة

وأصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بياناً أدان فيه بشدة الحادث.
وقال المتحدث إن "الواقعة الظاهرة في الفيديو خطيرة ولا تتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي ولا مع السلوك المتوقع من جنوده وقادته".
وأضاف البيان أن الحادث يخضع لتحقيق شامل ومعمق، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قيادية وانضباطية وفقاً لنتائج التحقيق.
وأكد الناطق أن الجيش "يدين كل مظاهر العنف وسيواصل العمل للحفاظ على الانضباط والأخلاق والمهنية في كل وقت".
ويظهر في التوثيق المتداول الجنود الإسرائيليون وهم يتبادلون رشق الكراسي البلاستيكية واللكم بالأيدي، بينما يحاول بعض الجنود الفصل بينهم وسط حالة من الفوضى.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن شجاراً عنيفاً بين جنود إسرائيليين من لواء جفعاتي وسلاح الهندسة نشب داخل قاعة الطعام في قاعدة عسكرية للجيش، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الجنود.
روسيا اليوم
