وزير الزراعة يبحث وأمين عام "البحوث العلمية" في لبنان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، اليوم الأربعاء، مع أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية، الدكتور شادي عبدالله، أوجه التعاون المشترك في المجالات العلمية والزراعية والبيئية.

وأكد الخريسات خلال اللقاء أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات العلمية وتطوير برامج الرصد والبحث بات ضرورة ملحة لتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للأزمات، خصوصا ما يتعلق بظواهر الجفاف وحرائق الغابات والتغيرات المناخية.



واستعرض الجانبان إمكانات التعاون في مجال الإنذار المبكر لرصد حرائق الغابات، وتطوير نظم مراقبة حديثة تسهم في الحد من انتشار الحرائق ورفع جاهزية الجهات المعنية للاستجابة السريعة. كما تمت مناقشة تعزيز التعاون في مجال الاستشعار عن بعد لدعم دراسات الموارد الطبيعية، وتحسين أدوات التحليل والتوقع المتعلقة بالطقس والمناخ وتأثيرها على القطاع الزراعي.



كما بحث الطرفان مجالات الشراكة في البحوث الزراعية والمياه والبيئة، ولا سيما في مجالات إدارة مصادر المياه، وتحسين الإنتاج الزراعي، والمحافظة على الأنظمة البيئية، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة تخدم مصالح البلدين وتدعم جهود الأمن الغذائي في المنطقة.